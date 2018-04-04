США опубликовали список из 1,3 тыс китайских товаров, которые могут подпасть под пошлины

ВАШИНГТОН, 4 апр /ПРАЙМ/. Управление торгового представителя США (USTR) опубликовало список из 1,3 тысячи товаров из КНР, которые могут подпасть под дополнительные импортные пошлины, говорится в пресс-релизе управления.

"Сегодня опубликован предлагаемый список импортируемой из Китая продукции, которая может подпасть под дополнительные пошлины", - говорится в сообщении.

В управлении напомнили, что президент США Дональд Трамп намерен обложить пошлинами китайский импорт на сумму до 50 миллиардов долларов в связи с политикой китайских властей, принуждающих американские компании делиться технологиями.

"Предложенный список из примерно 1,3 тысячи товаров будет рассмотрен дополнительно, будет процесс публичного объявления и обсуждения. После завершения этого процесса USTR примет окончательное решение по тем товарам, которые подпадут под дополнительные пошлины", - говорится в сообщении.