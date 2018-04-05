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Российской семье требуется 76 тыс руб в месяц для "нормальной жизни" - Ромир


МОСКВА, 5 апр /ПРАЙМ/. Средней российской семье из трех человек нужно ежемесячно 75,9 тысячи рублей для нормального уровня жизни, свидетельствуют данные опроса исследовательского холдинга "Ромир".

В марте текущего года в ходе всероссийского опроса населения "Ромир" задал респондентам один из традиционных вопросов - сколько денег нужно семье из трех человек, проживающей в их населенном пункте, для "нормальной жизни".

Каждая пятая семья (21%) готова "нормально" прожить при семейном бюджете от 20 до 45 тысяч рублей в месяц. Две трети российских семей (66%) претендуют для обеспечения "нормальной жизни" на ежемесячный доход в 45-120 тысяч рублей. И 13% респондентов считают, что для поддержания "нормальной жизни" им необходимо в среднем более 120 тысяч рублей для семьи из трех человек.

"Таким образом, средняя российская семья претендуют на ежемесячный доход в 75 тысяч 900 рублей", - говорится в исследовании.

Авторы исследования отмечают, что жители мегаполисов традиционно выдвигают более высокие материальные требования, чем жители городов меньшего размера. Так, в миллионниках респонденты в среднем претендуют на доход в 91,6 тысячи рублей в месяц для обеспечения "нормальной жизни", в полумиллионниках этот показатель снижается до 80,2 тысячи рублей, а в стотысячниках - до 75 тысяч рублей. Жители же сельской местности готовы довольствоваться доходом в 61,5 тысячи рублей в месяц для ведения "нормальной жизни".

В опросе приняли участие 1,5 тысячи человек в возрасте от 18 лет и старше, проживающие в городах и сельской местности, во всех федеральных округах. Выборка репрезентирует взрослое население России. "Ромир" – российский частный холдинг, специализирующийся на маркетинговых, медиа- и социально-экономических исследованиях. Является представителем международной исследовательской ассоциации Gallup International в России и странах СНГ.

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