Суд наложил арест на денежные средства братьев Магомедовых

МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Тверской суд Москвы наложил арест на денежные средства совладельцев группы "Сумма" - братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

"Суд принял обеспечительные меры в виде ареста денежных средств", - сказала она, не назвав точную сумму.

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Следственный департамент МВД подозревает братьев Магомеда и Зиявудина Магомедовых в организации преступного сообщества, хищениях мошенническим путем и растрате, а Артура Максидова — в мошенничестве и участии в преступном сообществе. Следствие заявило, что Магомедовы подозреваются в хищении 2,5 миллиарда рублей, а Максидов — в хищении почти 669 миллионов рублей.