Неприкасаемых нет: дело "Суммы" будет держать олигархов в тонусе

МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ, Анна Подлинова. Арест высокопоставленных лиц и олигархов – дело всегда громкое и скандальное. За последние несколько лет в России их было не так много: процесс между главой АФК "Система" Владимиром Евтушенковым и "Башнефтью", по которому бизнесмен сидел под домашним арестом, а также дело экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, который понес более тяжелое наказание – 8 лет колонии строгого режима за вымогательство взятки у главы "Роснефти" Игоря Сечина.

В прошедшие выходные в стране прогремело новое дело, фигурантами которого стали совладельцы группы "Сумма" - братья Зиявудин и Магомед Магомедовы. Их подозревают в хищении 2,5 миллиарда рублей, растрате, неуплате налогов и создании преступного сообщества. Братья арестованы до 30 мая. Если вина будет доказана, им может грозить более 20 лет тюремного заключения и многомиллионные штрафы.

На фоне ареста акции крупнейших активов "Суммы" показали падение. Так, акции ДВМП (Дальневосточное морское пароходство — головной структуры транспортной группы Fesco) падали в цене на 18,4%, "Трансконтейнера" - на 3,8%, НМТП - на 2,9% на открытии торгов в понедельник.

Опрошенные агентством "Прайм" аналитики считают, что арест Магомедовых может быть показательным для других олигархов, чтобы они усерднее боролись с коррупцией и меньше стремились во власть. Кремль это подтверждает: в отношении использования бюджетных средств ведется жесткая политика, поэтому такой арест не стоит считать одноразовой акцией.

Кремль

Арест владельцев группы "Сумма" не является одноразовой акцией, это целенаправленная политика по мониторингу использования бюджетных средств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это не какие-то одноразовые акции. Вы знаете, что в плане мониторинга использования бюджетных средств проводится очень жесткая целенаправленная политика. Здесь мы действительно видим обвинения в адрес Магомедовых. Продолжается следствие, поэтому что-либо говорить было бы некорректным. И затем будет суд, который и определит виновность и невиновность тех, кто был задержан", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о причинах задержания владельцев группы "Сумма".

Песков также подчеркнул, что утверждения о задержании владельцев "Суммы" по причине противоборства различных структур в преддверии формирования нового правительства РФ являются политологическими пересудами.

Дагестан

В правительстве Дагестана сейчас происходят перестановки, и есть группы влияния, которые хотят выключить таких известных бизнесменов как Магомедов и Сулейман Керимов из игры, считает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников. "Сейчас в Дагестане после посадки экс-премьер-министра ослабли позиции бизнесменов, связанных с предыдущими элитами. Магомедов и Керимов находятся не в самых лучших отношениях, но оба способны влиять на ситуацию в республике", - отмечает он.

По его мнению, на общероссийском уровне позиции Магомедова как друга и сокурсника вице-премьера Аркадия Дворковича также ослабли. "Дворкович входит в "клан" (премьер-министра) Дмитрия Медведева. После выборов будущее Медведева находится под большим вопросом, потому что планы экономического роста – рост экономики на 6% и выше, которые недавно озвучил Путин, нынешнее правительство выполнить не в состоянии", - полагает он.

Состав нового правительства будет обновлено на 60%, считает Верников. "Претензии к строительству футбольного стадиона в Калининграде - это хороший повод провести ротацию текущего правительства. Будет ли в стране новая волна борьбы с коррупции? Мы точно знаем, что дело Улюкаева и дело Магомедова будут держать нынешние элиты в тонусе – "неприкасаемых у нас нет!",- замечает эксперт.

Профессор факультета экономических наук департамента финансов ВШЭ Иван Родионов считает, что дело вокруг Магомедова может быть показательным выступлением для бизнес-элит. "Мы прекрасно понимаем, что коррупция у нас на всех уровнях. Олигархи наглеют. Произошедшая ситуация – намек, как может быть, если наглеть. Мы давно пытаемся показать, что все олигархи равноудалены от власти. Как говорится, на то и щука, чтобы карась не дремал", - говорит он.

По его мнению, большого влияние данное дело на бизнес в России не окажет. "Таких компаний, как "Сумма", в России десятки. Так что я не вижу, что будут какие-то серьезные последствия для бизнеса", - отмечает он.

Акции

По мнению Верникова, за несколько дней котировки акций компаний, входящих в "Сумму", могут потерять до 30%.

Распродажи в акциях компаний "Суммы" вызваны по большей части околопаническими настроениями, считает аналитик "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин. "После известных исков "Роснефти" к АФК "Система" инвесторы в российские акции имеют склонность закрывать любые длинные позиции по бумагам в случае появления у государства претензий к собственникам компаний", - объясняет он.

Наказание

Тверской суд Москвы в субботу санкционировал арест до 30 мая совладельца и председателя совета директоров группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда.

Следственный департамент МВД подозревает их в организации преступного сообщества (часть 1 статьи 210), хищениях мошенническим путем (часть 4 статьи 159) и растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ), а гендиректора входящей в группу "Сумма" компании "Интекс" Артура Максидова — в мошенничестве и участии в преступном сообществе. Следствие заявило, что Магомедовы подозреваются в хищении 2,5 миллиарда рублей, а Максидов — в хищении почти 669 миллионов рублей.

По словам управляющего партнера юридической компании BMS Law Firm Алима Бишенова, в худшем случае, если суд признает их виновными по всем статьям, братья могут лишиться свободы более чем на 20 лет. "Во-первых, братьев подозревают в организации преступного сообщества. Наказание – вплоть до лишения свободы на срок до 20 лет. Также они могут быть признаны виновными в совершении мошенничества и растраты. Наказание и по первой, и по второй статье – вплоть до лишения свободы на срок до 10 лет", - перечисляет он. Также вменяемые братьям статьи предполагают выплату штрафов.

В случае вынесения обвинительного приговора братьев Магомедовых ждет суровое наказание в виде длительного лишения свободы, замечает юрист. "Однако стоит учитывать, что некоторые пункты обвинения могут быть исключены. В данном случае это может коснуться обвинения в организации преступного сообщества, так как доказать состав деяния достаточно сложно", - заключил он.