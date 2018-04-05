Обход Вышнего Волочка может быть первым обустроен для беспилотного транспорта – "Автодор"

МОСКВА, 5 апр /ПРАЙМ/. Обход Вышнего Волочка может стать пилотным участком для создания и апробирования инфраструктуры для беспилотного транспорта, сообщил глава Автодора Сергей Кельбах в рамках дискуссии на III межрегиональной конференции "Безопасная дорога. Проектирование, строительство, эксплуатация и сервис".

"Россия сегодня катастрофически нуждается в увеличении плотности дорожной сети. Если мы будем также экстенсивно развивать дорожную сеть, то беспилотников у нас не будет, потому что общедоступная, и федеральная, и региональная сеть на сегодняшний день необходима для общего потребления", - считает Кельбах.

"Я полагаю, что мы все-таки добьемся того, что первый опытный участок мы сделаем на обходе Вышнего Волочка. Он уже наиболее приспособлен к тому, чтобы его обустроить. Если мы сделаем там первый полигон, а это участок больше 70 километров, и на нем будем апробировать, отрабатывать все технические, технологические, правовые и прочие решения, то тогда их можно будет дальше распространять", - добавил глава Автодора.

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов считает, что Россия готова к появлению беспилотных автомобилей. Что касается поведения робота в случае ДТП, то "беспилотник, заранее зная о том, что впереди пешеходный переход, не допустит скорости, при которой нельзя затормозить, даже если водитель спешит. Также беспилотник сконструирован так, что путем взаимодействия "автомобиль-дорога" он обязательно предупредит пешеходов о возможной опасности на переходе. Таким образом, роботу не придется выбрать между тем, кого спасать - пассажира или пешехода", - сказал Морозов.

По словам президента НП "ГЛОНАСС" Александра Гурко, "единственный способ повышения уровня безопасности автономных транспортных средств - это проведение испытаний, тестирований и сбора статистических данных. С 2021 года все основные автопроизводители заявили о серийном производстве беспилотных автомобилей и в этом смысле будут меняться требования к дорожной инфраструктуре и ее оснащению, поэтому предстоит большая работа по пересмотру подходов в этой области".

Он отметил, что совместно с ГК "Автодор" планируется проведение испытаний автомобильных сервисов, использующих технологии V2X, а также отработка сценариев повышения безопасности дорожного движения, обеспечения движения автономных автомобилей, функционирования коммерческих сервисов и необходимых технических решений.