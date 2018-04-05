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Сахалинская Восточная горнорудная компания планирует поставлять уголь в Индию


УГЛЕГОРСК (САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ), 5 апр /ПРАЙМ/. Восточная горнорудная компания (ВГК), ставшая резидентом Свободного порта в Сахалинской области, планирует поставлять уголь в Индию, сообщил технический директор компании "Солнцевский угольный разрез" (дочернее предприятие Восточной горнорудной компании) Станислав Вегнер.

"Основная часть добытого в Углегорском районе угля идет на экспорт. Мы ввозим в страны АТР (Азиатско-Тихоокеанский регион – ред.). Самый большой потребитель – Республика Корея. Также уголь отправляется в Китай, Японию и Филиппины. Был пилотный вариант – Индия. Сейчас мы ждем оценки угля индийскими покупателями", - сказал Вегнер.

Угольный морской порт "Шахтерск" (собственный морской терминал ВГК) приступил в четверг к отгрузке угля после открытия весенней навигации. "Пришло первое судно под погрузку. На данный момент проверены все линии. Мы приступили к работе", - отметил заместитель исполнительного директора по эксплуатации производственно-перегрузочного комплекса "Угольный морской порт Шахтерск" Дмитрий Гордеев.

По его информации, перед предприятием на 2018 год стоит задача отгрузить до 8 миллионов тонн угля, что соответствует плану добычи на Солнцевском угольном разрезе Углегорского. Это почти в два раза больше предыдущего года. В 2017 году компания отгрузила через собственный терминал 4,6 миллиона тонн угля, еще 300 тысяч тонн угля было отгружено через сторонний терминал.

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