Гендиректор Telegram Павел Дуров является гражданином Великобритании

ЛОНДОН, 6 апр — ПРАЙМ. Генеральный директор компании Telegram Open Network, зарегистрированной в Лондоне, Павел Дуров является гражданином Великобритании, указывается в официальном реестре фирм британского правительства.

Из документов следует, что компания с уставным капиталом в размере 800 миллионов долларов зарегистрирована 28 февраля и ее генеральный директор Павел Дуров является гражданином Великобритании.

Офис компании располагается на улице Ватерлоо роад, неподалеку от железнодорожного вокзала Ватерлоо.

В среду, 4 апреля, истек 15-дневный срок, отведенный Роскомнадзором администрации Telegram на предоставление ФСБ ключей шифрования. По словам адвоката Telegram Дмитрия Динзе, компания уведомила Роскомнадзор о невыполнимости требования ФСБ по техническим причинам. В пятницу служба подала исковое заявление в Таганский районный суд Москвы об ограничении доступа к Telegram в России. Юристы Telegram заявили, что подготовят возражения по иску о блокировке.