Павел Дуров опроверг информацию о британском гражданстве

МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров опроверг информацию о своем британском гражданстве.

Ранее сообщалось, что, по данным официального реестра фирм британского правительства, компания Telegram Open Network Limited зарегистрирована в Великобритании. Генеральный директором компании указан сам Дуров, в документе говорится, что он является гражданином Великобритании. В МВД Великобритании не стали комментировать вопрос о том, получил ли предприниматель гражданство страны, но пояснили, оно не требуется что для открытия фирмы.

Дуров заявил газете "Ведомости", что информация в документах не соответствует действительности.

"Мы уже несколько недель расследуем, кто стоит за этой фейковой записью", — сказал он.

В среду, 4 апреля, истек 15-дневный срок, отведенный Роскомнадзором администрации Telegram на предоставление ФСБ ключей шифрования. По словам адвоката Telegram Дмитрия Динзе, компания уведомила Роскомнадзор о невыполнимости требования ФСБ по техническим причинам. В пятницу служба подала исковое заявление в Таганский районный суд Москвы об ограничении доступа к Telegram в России. Юристы Telegram заявили, что подготовят возражения по иску о блокировке.