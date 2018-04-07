Минпромторг: Дефицит торговых площадей в РФ можно преодолеть за 5-7 лет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 апр - ПРАЙМ. Дефицит торговых площадей в России можно преодолеть за счет некапитальных сооружений и малых форматов торговли в течение пяти-семи лет, считает замглавы департамента развития внутренней торговли, легкой промышленности и легализации оборота продукции Минпромторга РФ Никита Кузнецов.

"Если следовать нашей логике, то дефицит (торговых площадей - ред.) можно восполнить некапитальными павильонами и малыми форматами за пять-семь лет. И параллельно будет все равно движение в капитальное строительство, будут строиться качественные площади", - сказал Кузнецов, выступая на Втором медиа-форуме Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

По его словам, адекватным уровнем обеспечения торговыми площадями является 1,5-2 тысячи квадратных метров на 1 тысячу жителей в городах. "С малонаселенными территориями немного другая история, но в городах цифра такая", - добавил замглавы департамента. При этом он обратил внимание на нехватку помещений для небольших магазинов.

"Нигде в мире такой проблемы нет - перепрофилировать квартиры первых этажей для торговли. У нас еще отдельные лихие головы пытаются с этим бороться. У нас жуткий дефицит площадей небольших магазинов, и люди вынуждены переводить квартиры. У нас нет таких площадей, и строить их очень дорого, потому что уже города застроены", - указал замдиректора департамента. Кузнецов также рассказал о законопроекте, который регулирует нестационарную и мобильную торговлю в РФ.

По его словам, проект документа уже готов к внесению в правительство. "Если сейчас принимать законопроект, у нас будет порядка 50 тысяч в течение двух лет лавок заказано у отечественного автопрома. Для коммерческого транспорта это гигантские цифры по объему заказов. Совокупные инвестиции, частные инвестиции в покупку автомобилей, автолавок, автокафе и фудтраков, в создание сопутствующей инфраструктуры, потому что параллельно создаются сервис и прочее, где-то будут порядка 220 миллиардов рублей", - отметил Кузнецов.

"Что касается тех самых пресловутых ларьков, потребуется модернизация, приведение объектов в соответствие с нормальным внешним видом, новые объекты появятся. И совокупные инвестиции еще будут порядка 300 миллиардов рублей за два-три года действия этого закона. Не надо от этого отмахиваться, это огромный сегмент. И порядка 250 тысяч новых рабочих мест", - добавил он.