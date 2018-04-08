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Пассажиры "Уральских авиалиний", застрявшие на три дня в Дубае, вылетели в Москву


ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 апр /ПРАЙМ/, Ольга Ерачина. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" с российскими туристами, которые три дня не могли вернуться в Россию из-за неисправности лайнера, вылетел в Москву, сообщила РИА Новости представитель авиаперевозчика.

Ранее российские туристы сообщали в соцсетях, что с 6 апреля не могут вылететь из Дубая из-за неисправности самолета. К решению проблемы подключилось Генконсульство РФ в Дубае.

"Авиакомпания отправила в Дубай резервное воздушное судно, самолет с пассажирами уже вылетел. Ситуация осложнилась тем, что для вылета рейса вне расписания авиакомпания должна была получить разрешения от стран, над территориями которых проходит полет. Мы ждали разрешения от авиационных властей Ирана", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, при подготовке рейса U6 892 Дубай-Москва на воздушном судне была выявлена техническая неисправность, самолет отбуксировали на стоянку для ее устранения.

Далее при повторной подготовке рейса выявились небольшие замечания, не влияющие на безопасность полета. Самолет был полностью исправен и готов к вылету. Однако, как отметила представитель "Уральских авиалиний", пассажиры потребовали заменить воздушное судно и категорически отказались лететь на этом самолете. В итоге борт улетел без пассажиров и благополучно приземлился в Москве в воскресенье днем.

По словам собеседницы агентства, пассажирам на время ожидания рейса были предоставлены все услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами: они были размещены в гостинице и обеспечены горячим питанием.

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