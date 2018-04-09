СМИ: КНДР сообщила США о готовности обсуждать ядерное разоружение

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Власти Северной Кореи сообщили США, что лидер их страны Ким Чен Ын готов вести обсуждение условий для ядерного разоружения на Корейском полуострове, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источник в администрации президента Трампа.

Издание не уточняет когда и в какой форме это сообщение было доставлено Пхеньяном. По слова мсобеседника, главы двух стран - Дональд Трамп и Ким Чен Ын - поддерживают контакт.

В начале марта текущего года стало ивестно о том, что Ким Чен Ын передал Трампу через представителей Южной Кореи предложение о встрече, президент США согласился. Ожидается, что эта встреча может пройти в мае.