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СМИ узнали об обсуждении новых антироссийских санкций в Белом доме


Экономика

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Администрация президента США на текущей неделе планирует обсудить новые экономические меры в отношении России, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источник, близкий к американскому госдепартаменту.

Отмечается, что свой проект санкций представит выдвинутый президентом Дональдом Трампом на пост советника по национальной безопасности Джон Болтон, который известный радикальными взглядами.

"Госдеп США в беспрецедентно категоричной форме возложил на Россию ответственность за якобы имевшее место в Сирии применение химического оружия правительственными силами. А президент Трамп предупредил, что за поддержку Дамаска России "придется заплатить большую цену". На фоне углубляющегося кризиса в российско-американских отношениях США демонстрируют решимость идти на дальнейшее обострение, чреватое угрозой прямого военного столкновения с Россией в Сирии", - пишет газета.

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Санкции против РФ

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