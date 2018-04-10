Россия запрещает ввоз живых свиней и свинины из Белоруссии из-за АЧС

МОСКВА, 10 апр /ПРАЙМ/. Россельхознадзор с 10 апреля вводит временные ограничения на поставки живых свиней и свиноводческой продукции со всей территории Белоруссии из-за выявления генетического материала вируса африканской чумы свиней (АЧС) в белорусской готовой мясной продукции.

О соответствующем решении российское ведомство сообщило в понедельник. Запрет, в частности, коснется поставок живых свиней и их генетического материала, свинины, сырых свиных мясопродуктов и субпродуктов, мяса от диких кабанов, кожевенного, кишечного сырья, охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых видов животных и не подвергнутых полной таксидермической обработке, и ряда других товаров.

Подобные ограничения Россельхознадзор решил ввести после того, как в пробах готовой мясной продукции "Гомельского мясокомбината" был выявлен геном вируса АЧС. В начале марта российское ведомство направило письмо в адрес ветеринарной службы Белоруссии с просьбой уточнить эпизоотическое состояние территории страны, в том числе - по африканской чуме свиней.

Как отметил Россельхознадзор, ответа на запрос служба не получила, однако в телефонном режиме представители Белоруссии заверили ведомство, что вспышек заболевания на территории республики не отмечается. По мнению российской службы, это позволяет предположить сокрытие белорусской ветеринарной службой присутствия вируса АЧС на территории страны.

Со вторника вводятся и временные ограничения на ввоз в Россию продукции "Гомельского мясокомбината". Ограничения будут действовать до выяснения эпизоотической ситуации в Белоруссии, проведения переговоров и осуществления регионализации белорусской ветеринарной службой.

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, импорт свежей, охлажденной или замороженной свинины в Россию в первом квартале 2017 года составил 53,9 тысячи тонн (Белоруссия поставила 1,355 тысячи тонн, или 2,5% в общем объеме), во втором квартале - 71,4 тысячи тонн (доля Белоруссии - 2,9%), в третьем квартале - 84,08 тысячи тонн (у Белоруссии - 2,3%), в четвертом квартале - 71,6 тысячи тонн (у Белоруссии - 0,5%).