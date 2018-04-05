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АНОНС: РФ и Египет возобновляют прямое авиасообщение


МОСКВА, 11 апр /ПРАЙМ/. Россия и Египет в среду, 11 апреля, возобновляют прямое авиасообщение. Пока регулярные рейсы свяжут только Москву и Каир; в конце мая-начале июня ожидаются переговоры об открытии полетов из РФ в курортные Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

В среду в Каир отправится первый рейс "Аэрофлота" AFLT, 12 апреля в Москву полетит EgyptAir. Всего обе авиакомпании будут выполнять пять рейсов между столицами в неделю.

Авиасообщение между столицами двух стран было прервано осенью 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа". Лайнер летел из Шарм-эш-Шейха в Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии признала случившееся терактом. Расследование катастрофы продолжается. Решению о возобновлении прямых перелетов между Россией и Египтом предшествовала большая работа по усилению мер безопасности в египетских аэропортах.

В каирском аэропорту оборудован специальный выход (Gate), который будет использоваться исключительно для рейсов в Москву. Также восемь специалистов по авиабезопасности из России будут работать в воздушной гавани для контроля мер безопасности.

Посол Египта в РФ Ихаб Наср говорил РИА Новости, что Египет и РФ назначат дату переговоров о возобновлении полетов между городами РФ и египетскими курортами после возобновления авиасообщения между Москвой и Каиром. По словам министра транспорта России Максима Соколова, переговоры о возобновлении авиасообщения с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом запланированы на конец весны - начало лета.

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