СПРАВКА - Приостановка авиасообщения между Россией и Египтом

МОСКВА, 11 апр /ПРАЙМ/. Первый рейс "Аэрофлота" AFLT в столицу Египта после более чем двухлетнего перерыва запланирован на 11 апреля.

Ниже приводится справочная информация.

Полеты российских самолетов в Египет были приостановлены 6 ноября 2015 года. Позднее Росавиация разослала телеграмму о запрете с 14 ноября 2015 года полетов авиакомпании EgyptAir в Россию. Такое решение РФ приняла после крушения над Синаем 31 октября 2015 года самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировало случившееся как теракт. Работа по определению причин крушения продолжается до сих пор.

На момент запрета в Египет летали 13 российских авиакомпаний.

Эксперты отмечали, что оценить потери российских авиакомпаний и аэропортов от запрета на полеты в Египет довольно сложно. В феврале 2016 года замдиректора аэропорта "Домодедово" Денис Нуждин говорил, что совокупные потери аэропортовой отрасли РФ от запрета полетов в Египет только на тот момент составили 2,3 миллиарда рублей.

С ноября 2015 года по январь 2016 года Россия отправила в Египет несколько групп экспертов для аудита безопасности аэропортов.

По результатам последней комиссии Россия направила авиационным властям Египта дополнительные рекомендации по мерам авиационной безопасности. Египетская сторона заявила о готовности продолжить работу в соответствии с полученными указаниями.

Российская сторона предложила Египту повысить меры безопасности в аэропортах страны, а также подписать совместный протокол по авиабезопасности, который предусматривает постоянное присутствие российских специалистов по безопасности в тех аэропортах, в которые осуществляются рейсы из России.

В конце сентября 2016 года состоялся визит министра транспорта РФ Максима Соколова в Египет во главе делегации российского Минтранса, в ходе которого он провел встречи с президентом страны и египетским министром гражданской авиации Шерифом Фатхи. Тогда наибольшая готовность к возобновлению полетов была отмечена в аэропорту Каира.

Однако, как позже отмечал глава Минтранса РФ, "ряд моментов" еще не реализован. Например, российская сторона выражала надежду, что Египет в ближайшее время установит в своих аэропортах автоматическую систему биометрического доступа сотрудников. Министр гражданской авиации Египта в свою очередь утверждал, что биометрическая система доступа будет установлена к середине декабря.

Также были претензии российской стороны к видеонаблюдению по периметру территории аэропорта и аэровокзальных комплексов, организации специальных зон доступа предполетного досмотра пассажиров, мер по безопасности непосредственно при выходе из гейтов на борт самолета уже в "чистой зоне".

Египетские СМИ сообщили, что работавшая в Хургаде российская делегация высказала пожелание о выделении одного из двух имеющихся в аэропорту пассажирских терминалов только под туристов из РФ. Администрация аэропорта города, как отмечалось, с этим требованиям согласилась.

СМИ сообщали, что Египет отклонил возможность постоянного присутствия в своих аэропортах российских экспертов по контролю за безопасностью, так как считает, что такая мера нанесет ущерб государственному суверенитету.

В мае 2017 года стало известно, что египетская сторона завершает выполнение последних российских требований по повышению мер безопасности в египетских аэропортах.

Бывший глава Союза туристических палат Египта и член совета директоров Египетской холдинговой компании по управлению аэропортами Ильхами аз-Заят сообщил, что египетские власти потратили на усиление мер безопасности в международных аэропортах страны более 45 миллионов долларов.

В июле 2017 года российские эксперты по авиационной безопасности и безопасности аэропортов, находившиеся с инспекцией в Каирском международном аэропорту, одобрили принятые египетскими властями меры. Во втором терминале международного аэропорта Каира был осмотрен выход номер пять, который после возобновления авиасообщения будет использоваться для посадки и высадки пассажиров компании "Аэрофлот", проверен комплекс мер безопасности, применяемых для пассажиров, багажа, а также сотрудников аэропорта при допуске в служебные зоны. Позже министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что есть предпосылки для возобновления авиасообщения с Египтом в этом году. Он также подчеркнул, что после принятия решения российским авиакомпаниям потребуется около месяца для начала полетов.

После встречи в рамках саммита БРИКС в Китае (4 сентября 2017 года) президентов России Владимира Путина и Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси, в странах заговорили о возможном скором возобновлении авиасообщения и турпотока из России в Египет.

В конце сентября 2017 года министр гражданской авиации Египта Шериф Фатхи заявил, что договоренности о конкретных сроках возобновления авиасообщения между Египтом и Россией пока нет, но есть позитивные подвижки в этом направлении.

В начале октября 2017 года вице-премьер РФ Аркадий Дворкович сообщил, что российская сторона ожидает ответ от Египта по проекту соглашения о безопасности в египетских аэропортах, подписание которого необходимо для возобновления прерванного два года назад авиасообщения между странами.

11 октября 2017 года посол Египта в РФ Мохаммед эль-Бадри заявил, что Египет проинформировал Россию о своей готовности подписать согласованный протокол безопасности в египетских аэропортах для возобновления полетов, он ожидает решения РФ по этому вопросу.

В конце октября 2017 года глава Минтранса РФ Максим Соколов сообщил, что Россия пока не получала приглашение от Египта для инспекции аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха, специалисты готовы выехать, как только оно поступит.

11 декабря 2017 года президент России Владимир Путин в ходе встречи со своим египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси заявил, что Россия в целом готова к возобновлению прямого авиасообщения между Москвой и Каиром.

15 декабря Россия и Египет согласовали возобновление авиасообщения между странами.

Министр транспорта России Максим Соколов и министр гражданской авиации Арабской Республики Египет Шериф Фахти подписали протокол между правительством Российской Федерации и правительством Арабской Республики Египет о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности гражданской авиации.

Как позднее заявил глава российского Минтранса Максим Соколов, отдельного терминала для российских пассажиров в аэропорту Каира выделено не будет. По словам министра, аэропорт Каира полностью соответствует требованиям авиационной безопасности.

2 января 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир.

Возобновление прямых рейсов между Москвой и Каиром ожидалось в феврале текущего года. Однако из-за продолжающихся переговоров по техническим и коммерческим вопросам начало полетов было перенесено.

В начале марта стало известно, что египетская сторона согласилась на постоянное присутствие экспертов из российской охранной компании для обеспечения безопасности направляющихся в РФ рейсов в Каирском международном аэропорту.

13 марта "Аэрофлот" сообщил о начале продажи билетов на рейсы Москва — Каир — Москва. Полеты начнутся 11 апреля. Рейсы в Каир будут осуществляться вечером трижды в неделю: по понедельникам, средам и субботам, обратно — ночью по вторникам, четвергам и воскресеньям. С 12 июня по 2 июля полеты станут ежедневными из-за проведения чемпионата мира по футболу в России.

16 марта стало известно, что Росавиация выдала техническое разрешение египетской авиакомпании EgyptAir на выполнение регулярных рейсов между Каиром и Москвой.

EgyptAir заявила, что возобновляет авиасообщение между Каиром и Москвой с 12 апреля.

Компания еженедельно будет выполнять три рейса в российскую столицу: в воскресенье, вторник и четверг.

Министр транспорта РФ Максим Соколов сообщил, что переговоры о возобновлении авиасообщения РФ с курортами Египта — Хургадой и Шарм-Эш-Шейхом — запланированы на конец весны — начало лета.

К настоящему времени практически все страны сняли запрет на полеты в Египет. Однако Великобритания не дала разрешение на полеты в Шарм-эш-Шейх.