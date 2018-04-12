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Мосгорсуд проверит законность приговора Улюкаеву


МОСКВА, 12 апр /ПРАЙМ/. Мосгорсуд рассмотрит в четверг жалобу на приговор экс-министру экономического развития России Алексею Улюкаеву — самому высокопоставленному из осужденных в России за взятку чиновников, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

"Суд рассмотрит апелляционные жалобы адвокатов, заседание назначено на 10.00", — сказала она.

Обычно Мосгорсуд обеспечивает участие осужденных в процессе по видеоконференцсвязи, но Улюкаева, по словам пресс-секретаря, доставят непосредственно в суд.

Защитники экс-министра настаивают на его невиновности и просят отменить приговор.

Улюкаев был приговорен к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" ROSN Игоря Сечина. Дополнительно 61-летнему Улюкаеву был назначен штраф в 130 миллионов рублей и восьмилетний запрет работать на госслужбе после освобождения.

Эксперты неоднозначно оценили данный приговор. Один из доводов о невозможности вынести Улюкаеву обвинительный приговор строился на том, что участниками встреч и диалогов о взятке являлись только два человека – Сечин и Улюкаев – и только они могут объяснить суть и интерпретацию своих диалогов, а поскольку глава "Роснефти", как единственный прямой свидетель вымогательства взятки, не явился в суд, то данные им следствию показания не являются доказательством в суде. Значит, уверен например сторонний адвокат Эдуард Исецкий, версия Улюкаева о том, что он получал вино и не знал про деньги, ничем не может быть опровергнута.

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