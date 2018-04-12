FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Минкоммерции КНР: США не проявляют никакого желания вести диалог по торговым спорам


Мировая экономика

ПЕКИН, 12 апр /ПРАЙМ/. Официальные лица Китая и США не ведут никаких переговоров по обострившимся в последнее время торговым противоречиям, несмотря на то что Пекин готов решать имеющуюся проблему в рамках ВТО в соответствии с нормами многосторонней торговой системы, Вашингтон не проявляет искреннего намерения вести диалог, заявил официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн.

"В настоящее время никаких переговоров между ответственными за финансовый сектор китайскими и американскими официальными лицами по торгово-экономическим разногласиям не ведется. У переговорного процесса есть свои принципы, и к настоящему моменту американская сторона не проявила никакого искреннего намерения вести какие-либо переговоры", - ответил Гао Фэн на пресс-конференции.

По его словам, стороны могли бы вести переговоры в рамках ВТО, но это зависит от того, уважают ли все еще США ВТО и подчиняются ли правилам многосторонней торговой системы.

Он подчеркнул, что "если США будут стоять на своем и продолжать придерживаться политики односторонних действий и торгового протекционизма, Китай даст отпор и будет бороться до победного конца".

Ранее США приняли решение повысить действующие в отношении китайских товаров пошлины на 50 миллиардов долларов. Новые пошлины было решено ввести для 1,3 тысячи китайских товаров — как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию. Так США намерены преодолеть многомиллиардный торговый дефицит с Китаем. При этом в пятницу Трамп поручил соответствующим ведомствам изучить возможность повышения пошлин на товары из Китая на 100 миллиардов долларов.

В ответ на это Госсовет Китая принял решение о введении пошлин в размере 25% на 106 наименований товаров, импортируемых из США. Среди товаров — соевые бобы, автомобили, самолеты, химическая продукция. По данным торгового ведомства, в 2017 году импорт из США этой продукции составил 50 миллиардов долларов. Сроки введения торговых мер будут зависеть от того, когда власти США объявят о введении своих пошлин на китайские товары.

Версия для печати

Торговые войны

Весь сюжет
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ