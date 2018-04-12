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Допрос Сечина заставил защиту срочно менять позицию по жалобе


МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Адвокаты защиты экс-главы Минэкономразвития России Алексея Улюкаева вынуждена срочно менять свою позицию из-за допроса в суде ключевого свидетеля, который ранее игнорировал все повестки на допрос в суд, — главы "Роснефти"  Игоря Сечина. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.

Защита просила перенести рассмотрение жалобы на срок в две недели, но Мосгорсуд дал на подготовку только один час.

"Вся наша позиция строилась на отсутствии показаний Сечена. Сейчас нам нужно менять позицию. Просим время для подготовки", — доказывал позицию адвокат защиты Улюкаева Дариджан Квеидзе.

Тем не менее, судья удовлетворил его ходатайство только частично.

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев в свою очередь заявил, что Игорь Сечин не подвергался давлению для приезда в четверг, 12 апреля, на судебное заседание для дачи показаний по делу Улюкаева. Он сделал это, как только в рабочем графике нашлась такая возможность, отметил пресс-секретарь.

Ранее в четверг Игорь сечин прибыл в Мосгорсуд на допрос по делу Улюкаева. На допросе Сечина настояла прокуратура, прокурор просит, чтобы допрос прошел в закрытом режиме, суд просьбу удовлетворил.

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Дело Улюкаева

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