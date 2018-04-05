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Защита Улюкаева сочла часть показаний Сечина свидетельством в пользу экс-министра


МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Защита бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева сочла показания, которые в четверг дал глава компании "Роснефть" ROSN Игорь Сечин, свидетельством того, что их подзащитный не мог влиять на решение правительства страны по вопросу приватизации акций "Башнефти" BANE. Это, по мнению адвокатов, является свидетельством в пользу защиты Улюкаева, ведь взятку чиновник якобы получил по протекции продажи акций "Башнефти".

"Произошло удивительное событие - к нам пришел Сечин и признал, что Улюкаев не мог влиять на приватизацию акций "Башнефти", у него не было полномочий, единственный орган, который мог повлиять - это правительство РФ", - заявил адвокат защиты Тимофей Гриднев и пояснил, что верит не всем показаниям главы "Роснефти", однако "в данном случае свидетель обвинения встал на сторону защиты".

Ранее в четверг Сечин прибыл в суд на допрос по делу экс-главы МЭР. На допросе главы "Роснефти" настояла прокуратура, прокурор просит, чтобы допрос прошел в закрытом режиме, суд просьбу удовлетворил.

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев в свою очередь заявил, что Игорь Сечин не подвергался давлению для приезда в четверг, 12 апреля, на судебное заседание для дачи показаний по делу Улюкаева. Он сделал это, как только в рабочем графике нашлась такая возможность, отметил пресс-секретарь.

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Дело Улюкаева

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