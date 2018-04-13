Самым богатым среди глав фракций ГД за 2017 г стал Зюганов, который заработал 6,3 млн руб

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МОСКВА, 13 апр /ПРАЙМ/. Самым богатым среди глав фракций Госдумы по уровню дохода за 2017 год стал лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который заработал в прошлом году 6,3 миллиона рублей.

В свою очередь лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов указал в декларации доход в 4,7 миллиона рублей, председатель "Справедливой России" Сергей Миронов - 4,5 миллиона рублей, глава ЛДПР Владимир Жириновский - 5,4 миллиона рублей.

По итогам за 2016 год, Жириновский заработал 79,14 миллиона рублей, лидер фракции "Единая Россия" Владимир Васильев указал в декларации доход в 5,9 миллиона рублей, Зюганов - 5,5 миллиона рублей, Миронов - 4,5 миллиона рублей.

САМЫЙ БОГАТЫЙ СРЕДИ ГЛАВ ФРАКЦИЙ

Лидер КПРФ задекларировал квартиру (общая совместная собственность) в 167,4 квадратных метра и дачу в 113,9 квадратных метра. Коммунисту также принадлежит легковой автомобиль марки Volkswagen Touareg. Супруга Зюганова, согласно декларации, в 2017 году заработала 201,3 тысячи рублей.

При этом супруге политика также принадлежит квартира (общая совместная собственность) площадью в 167,4 квадратных метра. В декларации коммуниста нет сведений об имуществе, которое находится в его пользовании или пользовании его супруги.

ЛИДЕР ФРАКЦИИ ЕР И ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ

Из опубликованных на сайте Госдумы документов следует, что Неверову принадлежат два земельных участка под дачное строительство (640 квадратных метра и 2,5 тысячи квадратных метра), а также машиноместо площадью 17 квадратных метра. Супруга лидера фракции ЕР задекларировала за 2017 год доход в 5,5 миллиона рублей. При этом у Неверова задекларирован легковой автомобиль ВАЗ-21214, а у его супруги - Toyota Land Cruiser 150.

Супруге Неверова принадлежат земельный участок для дачного строительства (общая долевая собственность, 1/5) площадью в 2,5 тысячи квадратных метра, земельный участок под дачное строительство 2,5 тысячи квадратных метра, гостевой дом (174,8 квадратных метра), машиноместо (17,8 квадратных метра), дом (общая долевая собственность, 1/5) площадью в 614 квадратных метра, топочная (общая долевая собственность, 1/5) площадью в 71,9 квадратных метра. В документах также сообщается, что ребенку политика принадлежат земельный участок для дачного строительства (общая долевая собственность, 1/5) площадью в 2,5 квадратных метра, дом (общая долевая собственность, 1/5) площадью в 614,3 квадратных метра и также топочная (общая долевая собственность, 1/5) площадью в 71,9 квадратных метра.

Кроме того, в пользовании Неверова находится земельный участок для ведения дачного строительства (аренда) площадью в 5,9 тысячи квадратных метра и жилой дом площадью 614,3 квадратных метра. У супруги Неверова в пользовании находится часть земельного участка (субаренда) площадью 2,2 тысячи квадратных метра, следует из декларации.

ЖИРИНОВСКИЙ, 7 ЖИЛЫХ ДОМОВ И БАССЕЙН В 800 КВ М

У лидера ЛДПР Владимира Жириновского в собственности находятся семь жилых домов и один жилой дом с хозяйственными постройками (общая долевая собственность, 1/3) площадью в 107,3 квадратных метра. Площадь семи жилых домов политика составляет 464 квадратных метра, 31 квадратный метра, 418,5 квадратных метра, 354,5 квадратных метра, 330 квадратных метра, 429,7 квадратных метра и 126,2 квадратных метра.

В документах также указаны в собственности Жириновского два земельных участка для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства площадью примерно в 5,3 тысячи квадратных метра и 20,5 тысячи квадратных метра. Кроме того, политик обладает двумя гаражами (657,7 квадратных метра и 600 квадратных метров), хозяйственной постройкой (297 квадратных метра), навесом площадью 44,2 квадратных метра и бассейном площадью в 803,7 квадратных метра.

Кроме того, в пользовании лидера ЛДПР указаны два земельных участка для ведения личного подсобного хозяйства (аренда) площадью примерно в 1,9 тысячи квадратных метров и 2 тысячи квадратных метров, а также квартира (безвозмездное пользование) площадью в 436,3 квадратных метра.

Жириновский также является автовладельцем, в ее собственности находится легковой автомобиль марки LADA 212140.

МИРОНОВ, МОТОВЕЗДЕХОД И АВТОПРИЦЕП

Согласно декларации, у лидера "Справедливой России" нет собственности. При этом его супруга заработала за 2017 год 1,3 миллиона рублей и обладает квартирой (общая совместная собственность) площадью в 63,7 квадратных метра.

Тем не менее в пользовании у Миронова находится квартира (безвозмездное пользование) площадью в 120 квадратных метра, у жены и ребенка политика в пользовании находится квартира (безвозмездное пользование) площадью в 34,8 квадратных метра.

Лидер эсеров при этом обладает мотовездеходом YAMAHA YFM660FWA и автоприцепом МЗСА 817708. Кроме того, супруга политика владеет двумя легковыми машинами BMW 530d xDrive и Porsche Panamera 4S.