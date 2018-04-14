Премьер Украины пожаловался на "неподъемный" внешний долг

КИЕВ, 14 апр - ПРАЙМ. Внешний долг Украины достиг "неподъемной" суммы, заявил премьер страны Владимир Гройсман в эфире телеканала "Интер".

По его словам, в 2018 году Киеву надо заплатить около $5 млрд долларов.

"У нас очень большие внешние долги. Только в этом году для их обслуживания нам необходимо выплатить 130 миллиардов гривен. Это неподъемная цифра", — посетовал Гройсман.

При этом премьер выразил уверенность, что Киев сможет сократить суммы заимствований, если в скором времени возобновится экономический рост в стране.

Помимо этого, Гройсман рассказал о стремлении Украины вернуть кредитование со стороны МВФ. Для этого, отметил премьер, Киеву требуется создать антикоррупционный суд и повысить цену на газ.