Путин: Действия США усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии и провоцируют волну беженцев

МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. США своими действиями в Сирии еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу, несут страдания мирному населению, а также провоцируют новую волну беженцев. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"Своими действиями США еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии, несут страдания мирному населению, по сути потакают террористам, семь лет терзающим сирийский народ, провоцируют новую волну беженцев из этой страны и региона в целом", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
"Россия самым серьезным образом осуждает нападение на Сирию, где российские военнослужащие помогают законному правительству в борьбе с терроризмом", — отмечается в документе.
По словам главы государства, США и их союзники нанесли удар по военным и гражданским объектам в Сирии в нарушение устава ООН и международного права. "14 апреля США при поддержке своих союзников нанесли ракетный удар по объектам вооруженных сил и гражданской инфраструктуры Сирии. Без санкции СБ ОНН, в нарушение устава ООН, норм и принципов международного права совершен акт агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом", — заявил он.
Путин подчеркнул, что эскалация ситуации вокруг Сирии оказывает разрушительное воздействие на всю систему международных отношений
"Нынешняя эскалация ситуации вокруг Сирии оказывает разрушительное воздействие на всю систему международных отношений", — сказал он.
Как подчеркнул российский лидер, "история расставит все по своим местам". "И она уже возложила на Вашингтон тяжелую ответственность за кровавую расправу с Югославией, Ираком, Ливией", - сказал Путин.
В этой связи Россия созывает экстренное заседание СБ ООН для обсуждения агрессивных действий США и их союзников в Сирии