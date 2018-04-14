Путин: Действия США усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии и провоцируют волну беженцев

МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. США своими действиями в Сирии еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу, несут страдания мирному населению, а также провоцируют новую волну беженцев. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Своими действиями США еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии, несут страдания мирному населению, по сути потакают террористам, семь лет терзающим сирийский народ, провоцируют новую волну беженцев из этой страны и региона в целом", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

"Россия самым серьезным образом осуждает нападение на Сирию, где российские военнослужащие помогают законному правительству в борьбе с терроризмом", — отмечается в документе.

По словам главы государства, США и их союзники нанесли удар по военным и гражданским объектам в Сирии в нарушение устава ООН и международного права. "14 апреля США при поддержке своих союзников нанесли ракетный удар по объектам вооруженных сил и гражданской инфраструктуры Сирии. Без санкции СБ ОНН, в нарушение устава ООН, норм и принципов международного права совершен акт агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом", — заявил он.

США нанесли ракетные удары по Сирии

Путин подчеркнул, что эскалация ситуации вокруг Сирии оказывает разрушительное воздействие на всю систему международных отношений

"Нынешняя эскалация ситуации вокруг Сирии оказывает разрушительное воздействие на всю систему международных отношений", — сказал он.

Как подчеркнул российский лидер, "история расставит все по своим местам". "И она уже возложила на Вашингтон тяжелую ответственность за кровавую расправу с Югославией, Ираком, Ливией", - сказал Путин.

В этой связи Россия созывает экстренное заседание СБ ООН для обсуждения агрессивных действий США и их союзников в Сирии