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ТПП РФ после удара по Сирии выступает за скорейшее завершение "политических игр" США


МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Предпринимательское сообщество после удара коалиции США, Великобритании и Франции по Сирии выступает за скорейшее завершение "политических игр", которые мешают бизнесу, заявил РИА Новости вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП) Владимир Падалко.

"Удар… преследовал чисто политические дивиденды. Разве это правильно? Что преследует этот удар: эскалацию и желание показать свои мускулы перед Россией? Предпринимателям бы хотелось, чтобы все эти игры как можно быстрее завершились", - сказал собеседник агентства.

"Эскалация напряженности не добавляет (преимуществ) ни российской, ни американской экономике. Политики разыгрывают свои карты, а в конце концов страдают граждане и одной, и другой страны", - добавил Падалко.

Он также назвал недавние санкции США против РФ "невзвешенным и непродуманным решением, которое бьет, в том числе, и по американскому карману. "Придет, в конце концов, время, когда этим же политикам есть нечего будет, потому что бизнес запустят до такого состояния, что нечем будет платить налоги", - заявил Падалко.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии. Позже нанесение ударов подтвердила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а также Елисейский дворец. Министерство обороны РФ сообщило, что 14 апреля с 3.42 мск до 5.10 мск самолеты и корабли ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции нанесли ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики. Было выпущено более 100 крылатых ракет и ракет класса "воздух-земля", значительная часть которых была сбита сирийскими средствами ПВО на подлете к целям, указало МО РФ.

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Обострение конфликта в Сирии

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