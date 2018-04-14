Удар по Сирии не сказался на воздушном движении в районе Кипра

АФИНЫ, 14 апр - ПРАЙМ. Ракетный удар по Сирии не сказался на воздушном движении в зоне полетной информации FIR Никосии, сообщил Департамент гражданской авиации Кипра.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии, факт которых также подтвердили Великобритания и Франция. Министерство обороны РФ сообщило, что 14 апреля с 3.42 мск до 5.10 мск самолеты и корабли ВС США совместно с ВВС Великобритании и Франции выпустили по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики более 100 крылатых ракет и ракет класса "воздух-земля", значительная часть которых была сбита сирийскими средствами ПВО на подлете к целям.

"Эти действия не повлияли на безопасное и упорядоченное управление воздушным движением. Ситуация в районе полетов на Кипре (Nicosia FIR) полностью контролировалась во время операций, а предоставление услуг продолжалось нормально, никаких проблем не наблюдалось", - говорится в заявлении департамента.

Министерство транспорта и коммуникаций в сотрудничестве с Департаментом гражданской авиации, которое находится в постоянном контакте как с европейскими, так и с соседними властями, контролируют ситуацию, чтобы обеспечить бесперебойное и безопасное воздушное движение в FIR Никосия, говорится в заявлении.

Кипр находится недалеко от Сирии. В нанесении ударов участвовали британские самолеты, базирующиеся на военной базе Акротири, которая является суверенной территорией Великобритании.

Накануне были выпущены два НОТАМа (NOTAM, notice to airmen) о закрытии для полетов района южнее Кипра до 12 мая.