Минтранс структурирует вторую часть проекта развития БАМа и Транссиба - Соколов

ВЛАДИВОСТОК, 15 апр /ПРАЙМ/. Минтранс структурирует вторую часть проекта развития БАМа и Транссиба, которая позволит через 6 лет сократить скорость грузоперевозок через всю страну до 7 суток, сообщил журналистам в Находке министр транспорта РФ Максим Соколов.

"Мы структурируем вторую часть проекта развития БАМа и Транссиба. Первая часть успешно реализуется сейчас. Мы уже увеличили провозную способность БАМа-Транссиба с момента начала на 40 миллионов тонн. В целом будет увеличена более чем на 60 миллионов тонн – это первый этап. Второй этап будет предполагать увеличение до 180 миллионов тонн. Расшивка узких мест позволит увеличить скорость прохождения грузовых составов в восточном и западном направлении, доведя за шесть лет эту скорость до 7 суток от наших восточных границ до западной части", - сказал Соколов.