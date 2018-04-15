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Асад: Для восстановления Сирии власти ждут компании из РФ


ДАМАСК, 15 апр - ПРАЙМ. Сирийский президент Башар Асад на встрече с российскими парламентариями заявил, что Дамаск ждет компании из РФ для восстановления страны, рассказал журналистам координатор группы Госдумы по связям с парламентом Сирии, председатель патриотической платформы "Единой России" Дмитрий Саблин.

"В восстановлении Сирии мы ждем компании РФ, у них будут все преференции", - процитировал Саблин слова президента Сирии.

По словам депутата, Асад отметил, что Дамаск не ждет работы в Сирии западных нефтегазовых компаний.

"Мы не ждем западные компании, особенно в нефтегазовой сфере", - передал Саблин слова Асада.

Делегация российских парламентариев прибыла в Сирию 11 апреля.

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