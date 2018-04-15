Россия и Сирия обсудили вопрос создания морского пути между странами

МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. На встрече российских парламентариев с сирийским президентом Башаром Асадом поднимался вопрос о создании морского пути Тартус-Севастополь, заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик после встречи российской делегации с лидером САР.
"Ещё раз поднимался вопрос об экономическом сотрудничестве между нашими регионами и о создании морского пути Тартус-Севастополь", - сказал Белик РИА Новости.
По его словам, стороны обсудили вопрос поставок российского зерна и сирийских фруктов.
"На встрече обсуждалось, что Сирия может везти фрукты и, возможно, специи морским путём, Севастополь может стать как воротами для поставки российского зерна. Это касается не двух городов, а именно двух стран. Просто добавляется ещё морской путь - логистически новая цепочка, то есть (происходит) диверсификация транспортных потоков. Учитывая открытие Крымского моста, это такое интересное предложение в целом для наших стран", - отметил Белик.
"Асад поддержал договора социально-экономического сотрудничества между Тартусом и Севастополем и Московской областью и провинцией Дамаск", - сказал он.