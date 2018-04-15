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Россия и Сирия обсудили вопрос создания морского пути между странами


 

МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. На встрече российских парламентариев с сирийским президентом Башаром Асадом поднимался вопрос о создании морского пути Тартус-Севастополь, заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик после встречи российской делегации с лидером САР.

"Ещё раз поднимался вопрос об экономическом сотрудничестве между нашими регионами и о создании морского пути Тартус-Севастополь", - сказал Белик РИА Новости.

По его словам, стороны обсудили вопрос поставок российского зерна и сирийских фруктов.

"На встрече обсуждалось, что Сирия может везти фрукты и, возможно, специи морским путём, Севастополь может стать как воротами для поставки российского зерна. Это касается не двух городов, а именно двух стран. Просто добавляется ещё морской путь - логистически новая цепочка, то есть (происходит) диверсификация транспортных потоков. Учитывая открытие Крымского моста, это такое интересное предложение в целом для наших стран", - отметил Белик.

Также Башар Асад поддержал договор социально-экономического сотрудничества между сирийским городом Тартус и российским Севастополем, Московской областью и провинцией Дамаск, заявил координатор группы Госдумы по связям с парламентом Сирии, председатель патриотической платформы "Единой России" Дмитрий Саблин.

"Асад поддержал договора социально-экономического сотрудничества между Тартусом и Севастополем и Московской областью и провинцией Дамаск", - сказал он.

 

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