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Новые санкции США против РФ будут касаться компаний, поставлявших технологии Сирии - Хейли


Мировая экономика

ВАШИНГТОН, 15 апр /ПРАЙМ/. Новые санкции Вашингтона в отношении Москвы будут касаться компаний, которые поставляли в Сирию технологии, способствовавшие производству химического оружия, заявила в интервью CBS News постпред США при ООН Никки Хейли.

"Вы увидите, что российские санкции будут усиливаться. Министр (финансов США Стивен) Мнучин объявит об этом в понедельник, если он этого еще не сделал, и они будут направлены напрямую на компании, занимающиеся поставками оборудования и технологий, связанных с использованием (президиум Сирии Башаром) Асадом и химического оружия", - сказала она.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии - выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

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