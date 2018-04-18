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Компания Ruslan SALIS сообщила НАТО о намерении не продлять контракт на авиаперевозки


Мировая экономика

БРЮССЕЛЬ, 18 апр /ПРАЙМ/. НАТО была проинформирована компанией Ruslan SALIS, оказывающей услуги грузовых авиаперевозок, о намерении не продлять контракт, который действует до конца 2018 года, сообщил в среду РИА Новости представитель агентства тылового обеспечения альянса.

С 2006 года агентство НАТО по обеспечению и закупкам (NSPA) заключило контракт на воздушные перевозки для оказания помощи международному консорциуму стран в осуществлении воздушных перевозок негабаритных грузов.

"Данные услуги оказываются в течение уже более десяти лет, и в настоящее время действуют два отдельных контракта для поддержки стран-партнеров в рамках программы SALIS. SALIS является международным консорциумом, который включает в себя десять стран: Бельгию, Чехию, Францию, Германию, Венгрию, Люксембург, Норвегию, Польшу, Словакию и Словению", - сказал представитель.

По его словам, "действующие контракты были подписаны 1 января 2017 года - один с компаний Antonov SALIS, второй с Ruslan SALIS. Эти контракты действуют до конца 2018 года".

"Компания Ruslan SALIS проинформировала агентство NSPA о том, что они не будут продолжать оказание своих услуг сверх условий их текущего контракта, который будет оставаться в силе до конца 2018 года", - отметил представитель.

"Агентство в настоящее время работает со странами программы SALIS для изучения вариантов удовлетворения их будущих потребностей в воздушных перевозках с января 2019 года", - сказал собеседник РИА Новости.

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