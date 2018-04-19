Кабмин РФ обсудит изменение правил определения страны происхождения товаров в СНГ

МОСКВА, 19 апр /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит законопроект о ратификации протокола о внесении изменений в соглашение о правилах определения страны происхождения товаров в СНГ, сообщает пресс-служба кабмина.

Протокол, в частности, направлен на исключение возможности неправомерного предоставления режима свободной торговли и предусматривает актуализацию перечня условий, при которых таможенный орган вправе не предоставить режим свободной торговли.

Также протоколом устанавливается обязанность уполномоченного органа, выдавшего сертификат о происхождении товара формы СТ-1, уведомлять таможенный орган страны ввоза об аннулировании сертификата.

В апреле прошлого года, президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола о внесении изменений в соглашение о правилах определения страны происхождения товаров в СНГ от 20 ноября 2009 года, подписанный в Душанбе 30 октября 2015 года.