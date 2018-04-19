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Венесуэльский боливар за сутки упал на 16%


Мировая экономика

МЕХИКО, 19 апр /ПРАЙМ/. Курс национальной валюты Венесуэлы — боливара — на "черном" рынке в среду рухнул сразу более чем на 16% по отношению к доллару, сообщает портал Dolar Today.

Это падение стало самым заметным за последние дни – если во вторник за доллар предлагали 551 тысячу боливаров, то в среду – уже 641 тысячу. Всего с 11 по 18 апреля боливар потерял в стоимости к доллару на нелегальном рынке почти 57%.

Официальный курс в дополнительной системе обмена DICOM по-прежнему остается на уровне 49,6 тысячи боливаров.

Сложная экономическая ситуация привела к высочайшей инфляции в Венесуэле. Ранее президент Николас Мадуро объявил о предстоящей с 4 июня деноминации боливара.

В условиях гиперинфляции в Венесуэле множатся альтернативные валюты. Так, в воскресенье мэрия Каракаса запустила собственную денежную единицу под названием карибе. Ранее город Элорса в штате Апуре выпустил собственную валюту с одноименным населенному пункту названием.

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