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Сторчак: Банк БРИКС предоставит России заем на $460 млн на цифровизацию московских судов


ВАШИНГТОН, 22 апр - ПРАЙМ. Новый банк развития (НБР, банк БРИКС) предоставит России кредит на 460 миллионов долларов на цифровизацию судопроизводства в Москве, соглашение было подписано на полях весенней сессии МВФ и Всемирного банка, сообщил замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак.

"Основное содержание проекта - создание условий, при которых судебное производство будет опираться не на бумажные носители, а на электронные, на IT", - сказал Сторчак журналистам.

Проектом предусматривается строительство и реконструкция ряда районных судов Москвы, в которых будут созданы условия для цифровизации судопроизводства, пояснил замминистра.

"Заемщиком выступает Российская Федерация, а выгодоприобретателем по займу выступают Мосгорсуд и Федеральная служба судебных приставов. Объем займа составляет 460 миллионов долларов", - пояснил Сторчак.

Это будет уже второй кредит от международных институтов на эти цели. "Первый заем был у Всемирного банка, срок кредитования - 19 лет. В рамках этого займа была проведена модернизация десятка московских судов. Но охвачены были не все", - добавил директор департамента международных финансовых отношений Минфина Андрей Бокарев.

Россия является акционером НБР наряду с Бразилией, Индией Китаем и ЮАР, банк заработал в 2015 году. Его основная задача заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в БРИКС и в развивающихся странах. Это будет второй кредит России от НБР, банк уже финансирует проект по малой генерации в Карелии.

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