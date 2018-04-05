АК "Аврора" начинает работать на внутрирегиональных перевозках в Хабаровском крае

ВЛАДИВОСТОК, 25 апр /ПРАЙМ/. Власти Хабаровского края и дальневосточная дочка "Аэрофлота" AFLT авиакомпания "Аврора" договорились об организации внутрирегиональных перевозок, сообщает правительство края.

По информации на сайте Хабаровского аэропорта и АК "Аврора", сейчас перевозчик не выполняет внутрирегиональные рейсы в Хабаровском крае.

"С компанией "Аврора" достигли соглашения о начале полетов на Николаевск-на-Амуре с 1 июня этого года. Такое сотрудничество существенно повысит класс обслуживания. Также это позволит открыть продажу сквозных билетов на магистральные маршруты "Аэрофлота", перейти на систему стыковочных рейсов", - сообщил глава региона Вячеслав Шпорт.

Губернатор предложил поддерживать внутрирегиональные авиационные перевозки из федерального бюджета. Пока они субсидируются за счет краевой казны. На этот год предусмотрено 411 миллионов рублей.

Внутрироссийские направления АК представлены маршрутами в Хабаровск, Владивосток, Магадан, Якутск, Петропавловск-Камчатский, Новосибирск, Иркутск, Красноярск, Благовещенск, Тынду, Комсомольск-на-Амуре. Также самолёты Авиакомпании "Аврора" выполняют регулярные рейсы по местным линиям в Сахалинской области и Приморском крае.