FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

АК "Аврора" начинает работать на внутрирегиональных перевозках в Хабаровском крае


ВЛАДИВОСТОК, 25 апр /ПРАЙМ/. Власти Хабаровского края и дальневосточная дочка "Аэрофлота" AFLT авиакомпания "Аврора" договорились об организации внутрирегиональных перевозок, сообщает правительство края.

По информации на сайте Хабаровского аэропорта и АК "Аврора", сейчас перевозчик не выполняет внутрирегиональные рейсы в Хабаровском крае.

"С компанией "Аврора" достигли соглашения о начале полетов на Николаевск-на-Амуре с 1 июня этого года. Такое сотрудничество существенно повысит класс обслуживания. Также это позволит открыть продажу сквозных билетов на магистральные маршруты "Аэрофлота", перейти на систему стыковочных рейсов", - сообщил глава региона Вячеслав Шпорт.

Губернатор предложил поддерживать внутрирегиональные авиационные перевозки из федерального бюджета. Пока они субсидируются за счет краевой казны. На этот год предусмотрено 411 миллионов рублей.

Внутрироссийские направления АК представлены маршрутами в Хабаровск, Владивосток, Магадан, Якутск, Петропавловск-Камчатский, Новосибирск, Иркутск, Красноярск, Благовещенск, Тынду, Комсомольск-на-Амуре. Также самолёты Авиакомпании "Аврора" выполняют регулярные рейсы по местным линиям в Сахалинской области и Приморском крае.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ