Россия с 1 мая снимает ограничения по количеству поставщиков томатов из Турции

МОСКВА, 1 мая /ПРАЙМ/. Россия с 1 мая снимает ограничение количества компаний-экспортеров томатов из Турции, оставляя при этом общую квоту на поставки в размере 50 тысяч тонн в год.

Такое решение было принято по итогам встречи 23 апреля министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева и министра экономики Турции Нихата Зейбекчи, на которой обсуждалась двусторонняя торговля сельхозпродукцией и продовольствием, а также сотрудничество в сфере ветеринарного и фитосанитарного надзора.

На конец апреля из Турции в Россию было ввезено 17 тысяч тонн помидоров.

В ответ на такое решение Россия ожидает от Турции встречных шагов по открытию своих рынков для российских производителей мяса. 3 мая состоится визит турецкой делегации в Россию для проведения консультаций, на которых планируется окончательно решить вопрос о включении России в список стран, имеющих право на экспорт говядины в Турецкую Республику.

Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии в конце ноября 2015 года. С осени 2016 года ограничения последовательно снимались, однако запрет на поставки томатов, одного из самых важных для Турции товаров, сохранялся до ноября 2017 года.