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Крупнейший в Европе аккумуляторный завод сгорел в Греции


Мировая экономика

МОСКВА, 1 мая /ПРАЙМ/. Сильный пожар произошел во вторник на крупнейшем в Европе заводе по производству батарей всех типов компании Systems Sunlight, предприятию, расположенному в районе Олвио города Ксанти на севере Греции, нанесен серьезный ущерб.

Компания производит батареи и аккумуляторы всех типов, возобновляемые источники энергии, в том числе солнечные батареи, 98% ее продукции экспортируется в более чем 100 стран. Компания более трех десятилетий входит в число ведущих мировых производителей систем хранения и преобразования энергии.

Как сообщила компания, пожар начался около часа дня по неизвестным на данный момент причинам в цехе по производству батарей, через несколько часов огонь был взят под контроль.

"Нет опасности появления токсичных газов в районе",- говорится в заявлении.

Вместе с тем Афинское агентство новостей АМНА сообщило, что для защиты жителей будут введены предупредительные ограничительные меры в течение следующих двух суток в радиусе 15 км от предприятия.

Людям советуют не выходить на улицу, плотно закрыть окна и двери. Дома снаружи и местность планируется промыть большим количеством воды.

По информации агентства, огонь уничтожил большую часть предприятия. В тушении огня участвовали 74 пожарных и 23 машины.

Сайт protothema сообщает, что окончательно пожар пока не ликвидирован.

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