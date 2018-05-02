Убытки известного производителя латвийских шпрот выросли за год почти вдвое – СМИ

МОСКВА, 2 мая /ПРАЙМ/. Убытки латвийского рыбоперерабатывающего предприятия Brivais Vilnis в 2017 году выросли почти вдвое – до 1,122 миллиона евро, сообщает новостной портал Baltnews.lv со ссылкой на отчет компании.

Как сообщает агентство Sputnik Латвия, рыболовецкий колхоз Brivais vilnis был основан в Салацгриве в 1949 году. После восстановления независимости Латвии, в 1992 году рыболовецкий колхоз был преобразован в акционерное общество и стал первым балтийским предприятием, получившим право экспортировать рыбу в страны Евросоюза. Это одна из шести фирм, входящих в общество Rigas Sprotes, которому принадлежит товарный знак "Рижские шпроты в масле". Крупнейшими владельцами предприятия опосредованно являются латвийские предприниматели братья Валерий и Вилорий Белокони - им принадлежат более 90% акций Brivais vilnis.

"В 2016 году убытки Brivais Vilnis составили 664,368 тысяч евро, а в 2017 - 1,122 миллиона евро. Оборот предприятия вырос на 25% - с 5,43 миллиона евро в 2016 году до 6,8 миллиона евро в 2017", - говорится в сообщении Baltnews.lv.

Отмечается, что одной из причин снижения прибыли предприятия в прошлом году стал запрет РФ на поставку рыбных консервов с 31 эстонского и 44 латвийских заводов. Кроме того, на результаты деятельности компании повлияли девальвация украинской гривны, снижение покупательной способности в странах Закавказья и Средней Азии, а также высокая конкуренция на рынке продаж рыбных консервов в Европе и Америке.

Как сообщает портал, в 2017 году предприятие выпустило 12,8 миллиона банок рыбных консервов, в том числе 4,6 миллиона банок шпрот. Кроме того, в прошлом году продано 13,1 миллиона банок консервов на 6,8 миллиона евро - на 30% банок больше, чем в 2016 году.

"В конце отчетного года обязательства Brivais Vilnis превышали оборотные средства на 2,034 миллиона евро, а краткосрочные обязательства были на 671,823 тысячи евро меньше оборотных средств", - поясняется в сообщении.

На 31 декабря 2017 года собственный капитал Brivais Vilnis был положительным - 1,619 миллиона евро. Исходя из этого, правление предприятия считает, что в 2018 году оно сможет рассчитаться с кредиторами, и проблем с ликвидностью у него не будет, отмечается в сообщении.

Летом 2015 года был введен запрет на поставку в Россию рыбных консервов с 31 эстонского и 44 латвийских заводов. По решению Россельхознадзора продукция была снята с продажи. В ведомстве заявляли, что запрет был связан с выявлением системных нарушений, в том числе - недостаточного контроля безопасности продукции и содержания бензапирена.

В середине декабря 2017 года Россельхознадзор снял запрет на поставку рыбных консервов с двух прибалтийских предприятий. Эстонское DGM Shipping AS, согласно информации на его сайте, специализируется на салаке и кильке, не выпуская при этом шпроты с маслом, которые с советских времен считаются традиционным блюдом в новогоднем меню. Латвийское предприятие SIA Karavela (бренд Kaija) имеет более широкий ассортимент консервов - как обычные, так и крупные шпроты в масле.