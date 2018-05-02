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Соглашение о ЗСТ между Ираном и ЕАЭС планируется подписать 17 мая в Астане


АСТАНА, 2 мая - ПРАЙМ. Временное соглашение о создании зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Ираном будет подписано в ходе Астанинского экономического форума, который состоится в столице Казахстана 17-19 мая, сообщил в среду министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов.

"Семнадцатого мая текущего года в Астане на площадке ежегодного Астанинского экономического форума планируется подписание временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли с Ираном", - сказал Сулейменов на заседании правительства.

Соглашение, как отмечается в материалах, распространенных среди журналистов, будет заключено на три года.

ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

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