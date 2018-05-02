В Шотландии запретят дешевый виски

ЛОНДОН, 2 мая - ПРАЙМ. Власти Шотландии ввели минимальные цены на виски и другой алкоголь.

Как отмечает телеканал Sky News, власти пошли на этот шаг, чтобы уменьшить количество смертей из-за некачественного алкоголя.

Теперь бутылка виски объемом 0,7 литра будет стоить 14 фунтов, вина объемом 0,75 литра - 4,88 фунта. При этом за два литра сидра придется отдать как минимум 5 фунтов.

Отмечается, что если продавцы не поднимут цену, то у них отберут лицензию.

Согласно статданным, в 2016 году на 100 тыс. мужчин в Шотландии 30 умерли в результате злоупотребления алкоголем.