РПЦ: Возможный запрет на ввоз в РФ лекарств из США ударит по российским же гражданам

МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Возможный запрет на ввоз в Россию медикаментов из ряда западных стран в ответ на введение ими санкций не является удачной инициативой и может негативно отразиться на обычных российских гражданах, заявил в субботу председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

В эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" ведущая попросила митрополита Илариона прокомментировать соответствующую инициативу депутатов Госдумы. "Может получиться так, что мы хотим наказать каких-то западных поставщиков лекарств, а накажем тем самым наших граждан. Вот этого ни в коем случае нельзя допустить", - заявил митрополит Иларион.

По его словам, для того, чтобы импортозамещение в полной мере работало, требуется очень длительная, большая работа - нужно создавать те медицинские препараты, которых пока в стране нет. "Нужно создать условия. Таких условий у нас сейчас нет, об этом ясно заявил Минздрав", - отметил архиерей.

Вопрос об импортозамещении, добавил он, это "не тот вопрос, который можно решить в одночасье". Митрополит Иларион признал, что отечественный рынок лекарств сейчас сильно зависит от западных поставок.

"Препараты препаратам рознь: бывает так, что какой-либо американский препарат действует на пациента, а отечественный аналог по каким-то причинам не действует или действует иначе. Бывает так, что люди на протяжении многих лет уже привязаны к конкретным образцам западных лекарств, и они не смогут перейти на другие лекарства без ущерба для своего здоровья или даже для своей жизни", - сказал глава ОВЦС.

Также он обратил внимание на то обстоятельство, что отечественные фармацевтические компании закупают лекарства из-за рубежа оптом и в случае отказа от каких-то медикаментов зарубежные поставщики могут вообще полностью прекратить поставки.

"Чтобы принять такое решение (о введении запрета на ввоз лекарств из США и некоторых других стран), оно должно быть тщательно продуманным, взвешенным и подготовленным. Этой подготовки не было.", - добавил представитель РПЦ.

Комитет Госдумы по международным делам в заключении на законопроект об ответных мерах на недружественные действия США и других стран предложил дополнительно обсудить целесообразность предлагаемого проекта запрета на ввоз в Россию лекарств из США и других иностранных государств. В свою очередь министр здравоохранения Вероника Скворцова 3 мая заявила, что вопрос о включении лекарств в список товаров, запрещенных к ввозу из США, не решен и пока лишь обсуждается.

Ранее главы фракций и председатель Госдумы Вячеслав Володин внесли в нижнюю палату парламента законопроект об ответе на санкции США и других стран. Документ дает право правительству по решению президента вводить 16 различных ответных мер, в том числе запрещать или ограничивать ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, лекарственных препаратов из определенных стран, запрещать или ограничивать вывоз из РФ редкоземельных металлов, приостанавливать сотрудничество по атому, авиастроению и ракетным двигателям.