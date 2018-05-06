Путин распорядился снять дисциплинарное взыскание с министра транспорта

МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о снятии дисциплинарного взыскания с министра транспорта РФ Максима Соколова, которое было наложено в 2017 году из-за ситуации с авиакомпанией "ВИМ-Авиа".

"Снять дисциплинарное взыскание с Министра транспорта РФ Соколова М.Ю.", - говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Президент России Владимир Путин в конце сентября подписал указ о дисциплинарном взыскании Соколову в связи с ситуацией в авиакомпании "ВИМ-Авиа", которая с середины сентября 2017 года допускала массовые и длительные задержки рейсов, а в октябре и вовсе прекратила полеты из-за финансовых проблем.