Гендиректор оператора "Платона" РТИТС Антон Замков стал совладельцем компании

МОСКВА, 7 мая /ПРАЙМ/. Генеральный директор оператора системы "Платон" - "РТ-Инвест Транспортные Системы" Антон Замков приобрел у совладельца компании Игоря Ротенберга 7,5% РТИТС, еще 19% компании у Ротенберга купил гендиректор основного акционера РТИТС - АО "Рт-Инвест" Андрей Шипелов, сообщили РИА Новости в РТИТС.

"Генеральный директор ООО "РТ-Инвест Транспортные Системы" (РТИТС) Антон Замков стал владельцем 7,5% в уставном капитале компании. Одним из факторов, обусловивших решение о продаже части акций компании, является программа по увеличению эффективности бизнеса путём повышения вовлеченности менеджмента, в том числе, с помощью опционных механизмов", - сообщили в компании. По словам самого Замкова, чьи слова передали в компании, для него это большой шаг, повышающий его мотивацию не только как руководителя, но и как партнёра.

"Сегодня компания реализует стратегический план развития. Мы создали уникальные решения в области транспортной телематики, обладающие высоким экспортным потенциалом. В этом направлении у бизнеса есть огромные перспективы", - заявил один из акционеров РТИТС, предприниматель Игорь Ротенберг.

Помимо этого, гендиректор АО "РТ-Инвест" Андрей Шипелов приобрел 19% уставного капитала РТИТС, доля самой компании "РТ-Инвест" осталась прежней – 50%, сообщили агентству в компании. Игорь Ротенберг, владевший ранее 50% РТИТС, сохранил долю в компании в 23,5%.

Андрей Шипелов отметил, что приобретение собственной доли в РТИТС связано с высоким потенциалом технологического развития компании. "Отечественные технологии, которые разработаны в рамках реализации проекта госсистемы "Платон", становятся основой для цифровой платформы "Интернета вещей". Они прошли успешное внедрение в транспортной телематике, в сфере контроля за перемещением отходов и обладают спросом в самых различных областях", - пояснил топ-менеджер.

Система "Платон" была введена в строй в ноябре 2015 года. Она предполагает взимание платы с грузовиков массой более 12 тонн. Собранные средства идут в федеральный дорожный фонд в виде компенсации за разрушение трасс грузовиками.