Экотехнопарки для сортировки отходов появятся в России в 2019 году – Минпромторг

МОСКВА, 8 мая /ПРАЙМ/. Мусорные кластеры для сортировки отходов появятся в России в 2019 году, сообщила газета "Известия" со ссылкой на и.о. замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

"В России с 2019 года появятся экотехнопарки — мусорные кластеры, в которых будут сортировать и перерабатывать отходы, а также создавать новые товары из вторичных ресурсов… Об этом "Известиям" рассказал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов", - пишет издание.

По его данным, государство создаст субсидии на процентные ставки по кредитам, чтобы стимулировать бизнес входить в такие кластеры.

И.о. замминистра добавил, что подобный подход уже опробовали несколько стран, в том числе Япония. По его словам, около 20 кластеров в Японии находятся в близости к городам. Это повысило вовлекаемость отходов в переработку, создало новые рабочие места и снизило процент захораниваемого мусора.