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США могут ввести новые санкции против Ирана по мере поступления информации - Джон Болтон


Мировая экономика

ВАШИНГТОН, 8 мая /ПРАЙМ/. США могут ввести новые санкции против Ирана по мере поступления новой информации, заявил советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон.

"Очень возможно, что новые санкции последуют по мере поступления новой информации. И это то, чего нам надо неотступно придерживаться, потому что мы хотим оказать как можно большее экономическое давление на Иран, чтобы лишить их доходов от сделок, которые мы сейчас ограничиваем", - сказал он журналистам.

Трамп во вторник объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Глава Белого дома также объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

Ранее США как результат заключения сделки по ядерной программе приостановили действие санкций против Ирана в рамках секции 1245 "Закона о национальной обороне" от 2012 года. Данные санкции обязывали государства, закупающие нефть у Ирана, значительно снижать импорт данного сырья каждые 180 дней. В случае несоблюдения данного требования страны могут попасть под экстерриториальные санкции США. По данным Ассоциации по контролю над вооружениями (Arms Control Association), основными закупщиками иранской нефти являются Китай, Япония, Южная Корея, Индия и Европейский Союз.

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