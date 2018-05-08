Идею повышения пенсионного возраста могут поддержать не более 10% россиян – глава ВЦИОМ

МОСКВА, 8 мая /ПРАЙМ/. Идею повышения пенсионного возраста при определенных условиях может поддержать лишь каждый десятый россиянин, сообщил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

Ранее премьер Дмитрий Медведев заявил, что правительство подготовит предложения по изменению пенсионного возраста и внесет их в Госдуму в самой короткой перспективе.

"Отношение, конечно, плохое: никто не хочет сам стрелять себе в ногу. Поэтому если и находятся редкие сторонники - у нас таких в принципе 9-10% всего от опрошенных, кто склонен поддержать при определенных условиях повышение пенсионного возраста, то есть это лишь каждый десятый", - сказал Федоров в интервью радиостанции "Вести FM".

Он уточнил, что это либо достаточно самостоятельные люди, которые особенно не надеются на государство и пенсию, либо те, для кого перспектива выхода на пенсию пока не кажется близкой. "Видимо, это будет одна из самых тяжелых реформ, которая вообще предстоит новому правительству Дмитрия Медведева", - полагает социолог.

По его словам, большинство аргументов экономистов о необходимости повышения пенсионного возраста не выдерживают критики с точки зрения большинства россиян. Граждане склонны более или менее соглашаться только с доводом, что население стареет, молодых работников становится меньше, поэтому и денег в пенсионной системе меньше, пояснил эксперт. Однако и этот аргумент, по их мнению, не самый правдоподобный. "Наши люди не хотят повышения пенсионного возраста, аргумент очень простой – мы и сейчас-то до пенсии зачастую не доживаем, я говорю прежде всего о мужчинах, конечно, с женщинами здесь все существенно лучше", - добавил глава ВЦИОМ.

Граждане выступают категорически против того, чтобы уравнять возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин, подчеркнул он. "Люди считают, что женщина тянет двойную нагрузку, то есть она не только работает, но и рожает детей, воспитывает их, везет на себе домашнее хозяйство, поэтому женщины все-таки выходят на пенсию раньше мужчин не зря". "И предложения уравнять пенсионный возраст между двумя полами поддержкой существенной не пользуются. Последний опрос, который мы на эту тему проводили, показал, что только порядка трети – 32% – сказали, что надо уравнять. Среди мужчин, например, 34% предлагали уравнять, среди женщин – 30%", - рассказал Федоров.

Он уточнил, что если пенсионный возраст будет повышен, очень важно, чтобы этот разрыв в 5 лет сохранился в пользу женщин. Такого мнения придерживаются две трети опрошенных россиян, добавил глава ВЦИОМ.