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США подали жалобу в ВТО на Индию – заявление


Мировая экономика

ВАШИНГТОН, 10 мая /ПРАЙМ/. США подали жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) на Индию в связи с тем, что страна, по американским данным, занижает сведения о поддержке рыночных цен на рис и пшеницу, говорится в сообщении министерства сельского хозяйства США.

В ведомстве отмечают, что данный шаг является нарушением правил ВТО.

"Основываясь на расчетах США, представляется, что Индия значительно занижала свою поддержку рыночных цен на пшеницу и рис. США ожидают, что торговые партнеры будут соблюдать требования, на которые они согласились, присоединившись к ВТО", - говорится в сообщении.

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