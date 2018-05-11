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До 4 лет тюрьмы и 600 тыс руб штрафа может грозить за соблюдение санкций США


МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Проект закона об ответственности за соблюдение в России санкций против РФ вводит наказание в виде лишения свободы до четырех лет и штрафы до 600 тысяч рублей для физлиц, сообщил источник в Государственной думе.

"Согласно тексту законопроекта, предлагается ввести наказание штрафом в размере до 600 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 4 лет, либо ограничением свободы на срок до 4 лет, либо принудительными работами на срок до 4 лет, либо лишением свободы на срок до 4 лет со штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо без такового", - сказал источник.

Как пояснил собеседник агентства, ссылаясь на текст законопроекта, речь идет о наказании за "совершение действий или бездействий, которые нацелены на исполнение решения иностранных государств о введении мер ограничительного характера, если эти действия (бездействия) повлекли ограничение или отказ в совершении гражданами РФ, юрлицами, зарегистрированными в РФ, Российской Федерацией, субъектами РФ или муниципальными образованиями, а также подконтрольными им лицами (российские частные и публичные субъекты, а также подконтрольные им лица) обычных хозяйственных операций и сделок".

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Санкции против РФ

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