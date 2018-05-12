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Соцсеть Facebook может создать собственную криптовалюту - ТВ


Мировая экономика

МОСКВА, 12 мая /ПРАЙМ/. Компания Facebook FB рассматривает возможность создания собственной криптовалюты, которая позволила бы пользователям соцсети совершать электронные платежи, сообщает телеканал Cheddar со ссылкой на источников.

Согласно одному из собеседников телеканала, руководство компании "серьезно настроено" в отношении задачи, исполнение которой, "скорее всего, займет несколько лет". При этом источники утверждают, что компания не намерена привлекать инвестиции с помощью перепродажи валюты и старается не распространяться об инициативе среди своих сотрудников.

Социальная сеть приступила к изучению блокчейн-технологий около года назад, однако ранее над исследованием работал один сотрудник. На этой неделе вице-президент Facebook Messenger Дэвид Маркус объявил, что возглавит "небольшую" команду по исследованию технологии, при этом он не привел информацию о каких-либо будущих проектах. Как отмечает в этой связи телеканал, ранее Маркус возглавлял платежную систему PayPal и является одним из инвесторов в криптовалюту биткоин.

Представители Facebook заявили телеканалу, что компания занимается исследованием возможностей блокчейна, однако на данном этапе "не имеет другой информации" для комментариев.

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