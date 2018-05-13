Трамп призвал сенаторов не уходить на каникулы до утверждения бюджета

МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Сенаторы конгресса США должны утвердить бюджет страны на следующий фискальный год, прежде чем уходить в отпуск в августе, заявил президент США Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter.

"Сенат должен закончить с финансированием (бюджета) до отпуска в августе, или не расходиться по домам. Стена (на границе с Мексикой) и вопрос безопасности границ должны быть включены. Также ждем одобрения почти 300 кандидатур, худший показатель в истории. Демократы делают все возможное, чтобы помешать, это все, что они умеют делать. Оставайтесь!» - заявил Трамп.

В марте текущего года президент США Дональд Трамп объявил, что подписал бюджет на 2018 год объемом в 1,3 трлн долларов, на который ранее грозил наложить вето.

Бюджет объемом в 1,3 трлн долларов предусматривает рост расходов на оборону на 80 млрд — это крупнейшее повышение военных расходов за полтора десятилетия. Всего оборонные расходы составят 700 млрд долларов.

В бюджете заложены средства на "борьбу с влиянием России" в размере 250 млн долларов. Также 200 млн предусмотрены на военную помощь Украине.

Демократы, которые находятся в меньшинстве в обеих палатах конгресса, дважды в 2018 году оставляли правительство без финансирования, добиваясь уступок от республиканцев.