США могут оказать экономическую помощь КНДР в обмен на отказ от ядерного оружия

ВАШИНГТОН, 13 мая — ПРАЙМ. США не исключают экономическую помощь КНДР в обмен на отказ от ядерного оружия, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

"Я бы изучил экономическую помощь с нашей стороны", — сказал Болтон в эфире телеканала CNN.

Он повторил, что денуклеаризация КНДР должна быть "полной, верифицируемой и необратимой".

В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео заявил телеканалу Fox News, что если КНДР согласится избавиться от ядерной программы, то США могут позволить частные инвестиции американских компаний в КНДР.

По словам Помпео, частный бизнес из США может помочь Пхеньяну "выстроить электросеть" и "развивать инфраструктуру".