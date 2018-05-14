Первый контакт: лидеры России и Армении познакомятся в Сочи

ЕРЕВАН, 14 мая /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян проведут двустороннюю встречу в понедельник в Сочи. Переговоры запланированы на "полях" саммита ЕАЭС.

Помощник президент РФ Юрий Ушаков пояснил, что на встрече 14 мая? стороны могут обсудить актуальные вопросы региональной безопасности, а также ключевые вопросы двусторонней повестки.

По словам Ушакова, это первый контакт с премьером Армении, и он сам по себе важен с той точки зрения, что руководители двух государств познакомятся друг с другом. Помощник президента России не считает, что сразу же будет очень глубокое обсуждение всех тем двустороннего сотрудничества, "но какие-то темы будут затронуты, какие-то вопросы будут прояснены, в том числе с учетом известных высказываний господина Пашиняна по поводу сотрудничества в рамках ЕАЭС, ОДКБ и так далее".

УКРЕПЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ

До личной встречи Путин и Пашинян уже успели обсудить некоторые вопросы по телефону. По данным пресс-службы Кремля, вечером 8 мая собеседники в телефонном разговоре выразили настрой на дальнейшее укрепление российско-армянских отношений. Президент РФ поздравил Пашиняна с избранием на должность премьер-министра Армении и пожелал ему успехов на этом посту.

Через день в ходе первой пресс-конференции на посту главы армянского правительства Пашинян назвал беседу искренней и конструктивной. Он добавил, что этот конструктивный диалог будет продолжен на саммите ЕАЭС в Сочи. По словам премьер-министра, армяно-российские стратегические и союзнические отношения должны углубляться, в том числе в рамках ОДКБ и ЕАЭС.

При этом Пашинян считает, что эффективность сотрудничества в этих организациях должна быть повышена. Ранее на встрече с вице-премьером Армении Ваче Габриеляном, который представил повестку саммита Евразийского экономического союза, Пашинян придал важность дальнейшему развитию сотрудничества в рамках ЕАЭС и расширению взаимодействия со странами-членами.

Более того, в поздравительном послании Дмитрию Медведеву по случаю назначения на пост премьер-министра РФ он заявил, что новое правительство Армении твердо настроено на дальнейшее упрочение армяно-российского сотрудничества во всех областях, а также на углубление взаимодействия в рамках ЕАЭС.

ВЕКТОР НЕ МЕНЯЕТСЯ

Ранее, выступая в парламенте, Пашинян заявил, что стратегические союзнические отношения между Арменией и Россией сохранятся. В интервью телеканалу "Россия 24" он заявил, что между Ереваном и Москвой отношения изменятся, но к лучшему. Он отметил, что понимает опасения в Москве, но заверил, что после бесед и встреч этих обеспокоенностей не будет.

Он также подчеркнул, что внешняя политика Армении после политического кризиса не изменится. Пашинян уже заявлял, что народ Армении не желает изменений во внешней политике страны.